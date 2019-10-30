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TEKSÜT Bandırma BK - San Pablo Burgos: 84-81

DHA

SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar

SALON: TEKSÜT Kara Ali Acar
HAKEMLER: Georgios Poursanidis (Yunanistan), Radomir Vojinovic (Karadağ), Igor Mitrovski (Makedonya)
TEKSÜT BANDIRMA BK: Ian Hummer 10, Tyler Kalinoski 9, Omar Prewitt 16, Jaime Smith 29, Emanuel Terry 2, Şehmus Hazer 12, Rıdvan Öncel 1,  Alperen Şengün 1, Erkan Yılmaz 4
SAN PABLO BURGOS: Vitor Benite 8, Bruno Fitipaldo 10, Thaddus McFadden 13, Jaisel Rivero 9, JP Tokoto 17, Alex Barrera 7, Ferran Bassas 3, Earl Clark 5, Goran Huskic 5, Augusto Lima 4
1'İNCİ PERİYOT: 20-19
İLK YARI: 41-42
3'ÜNCÜ PERİYOT: 65-61FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 3'üncü hafta maçında TEKSÜT Bandırma BK, Bandırma´da konuk ettiği İspanyol temsilcisi San Pablo Burgos´u 84-81 mağlup etti.
TEKSÜT Bandırma BK karşılaşmaya Jaime Smith, Şehmus Hazer, Tyler Kalinoski, Ian Hummer ve Emanuel Terry beşi ile başladı. Mücadeleye hızlı başlayan taraf ev sahibi Bandırma ekibi oldu. Hücumda Şehmus Hazer ve Jaime Smith ile sayılar bulan yeşil beyazlılar 5'inci dakikayı 14-7 önde geçti. Kalan bölümde Ian Hummer ile sayılar bulan TEKSÜT Bandırma BK ilk çeyreği de 20-19 önde geçti.
İkinci çeyreğe her iki takım da hücumu ön plana alarak başladı. Hücumda sayı bulmakta zorlanmayan her iki ekipten TEKSÜT Bandırma BK Jaime Smith ve Omar Prewitt ile isabetler buldu. Kalan bölümde konuk ekip JP Tokoto ve Bruno Fitipaldo ile ürettiği sayılara Jaime Smith ve Şehmus Hazer ile cevap veren yeşil beyazlılar soyunma odasına 42-41 geride girdi.
İkinci yarıya hızlı başlayan taraf bu kez konuk ekip San Pablo Burgos oldu. Hücumda Jaime Smith ve Omar Prewitt ile sayılar üreten Bandırma ekibi 25'inci dakikayı 55-51 geride geçti. Kalan bölümde hücumda ve savunmada istediği oyunu sergileyen yeşil beyazlılar Jaime Smith´in sayıları ile son çeyreğe 65-61 önde girdi.
Final çeyreği karşılıklı sayılarla başladı. TEKSÜT Bandırma BK hücumda Jaime Smith ve Omar Prewitt ile sayılar üretirken dengeli oyun devam etti. Yeşil beyazlılar Jaime Smith´in sayıları ile 35'inci dakikayı 73-71 önde geçti. Kalan bölümde üstünlüğünü koruyan TEKSÜT Bandırma BK, karşılaşmadan da 84-81 galibiyetle ayrıldı.

BALIKESİR

30 Ekim 2019 Çarşamba

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