Balıkesir'de elektrik akımına kapılan işçi öldü

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, su kuyusu açarken iş makinesinin enerji nakil hattına takılması sonucu bir işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre; Ayvalık’ın kırsal mahallelerinden Kırcalar'da, su kuyusu açmak için görev yapan BASKİ bünyesindeki iş makinesinin vinç kısmı, bölgenin elektrik enerjisini sağlayan enerji nakil hatlarına değdi ve bir anda tüm araç elektrik akımına kapıldı. O sırada iş makinesinin ön kısmında bulunan Ömer Uçar (35), akıma kapılarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibinin tüm müdahalesine rağmen evli ve 1 çocuk sahibi işçi hayatını kaybetti.

Ayvalık Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Uçar’ın cenazesi otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

BASKİ’nin Ayvalık biriminde çalışan Ömer Uçar’ın çevresinde çok sevilen bir sima olduğu öğrenilirken, Uçar’ın elim bir kaza sonucunda hayatını kaybetmesi ise ilçede büyük bir üzüntü ile karşılandı.

Kazayla ilgili açılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

BALIKESİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:18

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.