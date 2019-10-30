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Bakkal yazardan 14. kitap Metin Savaş’tan yeni kitap: 'Vatandaşlık Ofisi'

İHA

Balıkesir'de bakkallık yaparken yazdığı Efendi Dayının Kozalakları romanı ile ödül alarak yazarlığa başlayan ve 20 yılda 13 kitap yazan Metin Savaş'ın son romanı 'Vatandaşlık Ofisi' kitapçı raflarında yerini aldı.

Bakkal yazardan 14. kitap Metin Savaş’tan yeni kitap: 'Vatandaşlık Ofisi'

Balıkesir’de bakkallık yaparken yazdığı Efendi Dayının Kozalakları romanı ile ödül alarak yazarlığa başlayan ve 20 yılda 13 kitap yazan Metin Savaş’ın son romanı ’Vatandaşlık Ofisi’ kitapçı raflarında yerini aldı.
Metin Savaş, yazmış olduğu romanlarında Balıkesir’i ve Balıkesirlileri muhakkak kullandığını ve böylece Balıkesir’i de tanıttığını belirterek, “Romanlarımı okuyan okurlarım Türkiye’nin birçok yerinden Balıkesir’e gelerek, romanlarımın mekanlarını fotoğraflıyorlar. Yazarlığım sayesinde Türkiye’de tanındım. Kitaplarımı basan yayınevi de beni kitap fuarlarına davet ediyor. En son olarak Ankara kitap fuarında okurlarım ile buluştum. Ankara Kitap Fuarı’nda yeni romanım ’Vatandaşlık Ofisi’ okurlarım tarafından büyük ilgi ile karşılandı. Kitaplarıma olan ilgi beni mutlu ediyor” şeklinde konuştu.
Ankara Kitap Fuarı’nda imza gününde Metin Savaş ile Balıkesirli halk bilimci Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu, yazar Osman Karatay, Sinan Terzi ve Sergen Çirkin ile buluştu. Prof. Dr. Çobanoğlu, ’Aşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü’ adlı kitabını Metin Savaş’a imzalı olarak hediye etti.
Metin Savaş, "Son romanım Vatandaşlık Ofisi’inde devlet ile vatandaşı anlattım. Bazen devlet ile vatandaş karşı karşıya kalabiliyor. Vatandaşlık Ofisi kitabım roman olarak 11. kitabım. Romanımın konusu, devlet ve vatandaş ilişkileri. Devlet ile vatandaş arasında sürtüşmeler olabilir. Devlet ile vatandaş bazen beraber hareket edebilir, bazen de aralarında problemler çıkabilir. Tüm bunları romanımda gerçekçi bir göz ele almaya çalıştım. Çünkü devletin vatandaşa ihtiyacı olduğu gibi vatandaşın da devlete ihtiyacı vardır. Vatandaşın da devlete karşı sorumluluklarının şuurunda olması gerektiğini anlatım. Hayatın gerçeği budur. Devlet yoksa vatandaş yoktur. Romanımda bu mesajları vermeye çalıştım” dedi.
Metin Savaş yeni kitap çalışması olarak da, "Türk Ocakları’nın nasıl kurulduğunu anlatan bir roman yazmaya çalışıyorum. Zor bir çalışma olacak, ama elimden geldiğince uğraşı içindeyim” şeklinde konuştu.
Savaş, "Romanlarım üniversitelerde tez konusu oldu"
Yazar Metin Savaş, roman yazarlığı dışında yurt içinde yayın yapan yaklaşık 2025 edebiyat dergisine de haftalık yazılar yazdığını belirterek, “Hem roman, hem inceleme, hem irdeleme ve edebiyat dergilerine yazdığım yazıları topladığım bir kitap yazdım. Roman, makale ve dergi yazıları ile kitap fuarları hayatımın bir parçası oldu. Bundan dolayı bir şikayetim yok. Ayrıca Marmara Üniversitesinde ve Antalya Akdeniz Üniversitesi ve Balıkesir Üniversitesinden yüksek lisans öğrencileri romanlarım üzerine tez hazırladı. Akdeniz Üniversitesinde romanımı tez haline getiren öğrencinin tez savunmasına üye olarak katıldım” şeklinde konuştu.
Metin Savaş kimdir?
1965’te Balıkesir’de doğdu. İstanbul Vefa Lisesi’ndeki öğrenimini bitirmeden ayrıldı ve babasının iş hayatında karşılaştığı güçlüklerden ötürü, ailesiyle birlikte memleketi Balıkesir’e döndü. O yıllardan beri esnaflık yaparak hayatını kazanmaktadır.
Türk Edebiyatı Vakfı’nın düzenlediği 1995 Ömer Seyfettin Hikaye Yarışması’nda mansiyon ve Orkun Dergisi’nin tertip ettiği 1998 Makale Yarışması’nda ikincilik ödülleri kazandıktan sonra edebiyat çalışmalarına daha bir şevkle sarıldı. Yine bu dergilerde edebi ve fikri denemeleri yayınlanmaktadır.

BALIKESİR

30 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 06:03
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