Burhaniye’de kanala düşen atı itfaiye kurtardı

Burhaniye ilçesinde, oto yıkama istasyonunun kanalına düşen atı itfaiye çıkardı.

At kurtarma operasyonu Kocacami Mahallesi Kuvai Milliye Caddesinde yaşandı. Edinilen belgiye göre, başı boş bir at, yoldan geçen araçlardan ürkünce, cadde kenarındaki oto yıkama istasyonunun kanalına düştü. Atı kanaldan çıkarmayı başaramayan vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, halat ve kepçe yardımı ile atı kanaldan çıkardı. Yaralanmadığı belirlenen at salındı.

