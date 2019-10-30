DSİ’den Balıkesir’e bir baraj daha

Balıkesir Balya Dereköy barajı inşaatı tamamlandı.

Balıkesir ili ve ilçelerinde son dönemde su yapılarının artması bölgedeki ziraî faaliyetlerin gelişmesinde önemli rol oynuyor. Büyük sulama projeleri alanları dışında kalan kırsal kesimlerde kısa sürede sulu tarıma geçilmesi ve civardaki içme kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenen “GÖLSU” projesi kapsamında Balıkesir de nasibini aldı.

DSİ’den yapılan açıklamada, “DSİ olarak son yıllarda modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koyuyoruz. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükselttiği için göçü önlüyor” denildi.

Dereköy barajında depolanacak su ile 1.790 dekar tarım arazisinin sulanmasının sağlanacağını belirtildi. Balya Dereköy barajının 995 bin metrekür su biriktirme hacmine sahip olduğu öğrenildi.

BALIKESİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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