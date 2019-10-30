Edremit´te 111 kaçak göçmen ve 5 organizatör yakalandı

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BALIKESİR´in Edremit ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan´ın Midilli Adası´na gitmeye çalışan 111 kaçak göçmen yakalandı. Geçişleri organize ettiği iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları çalışmayla yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası´na gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 111 kaçak göçmeni yakaladı. Organizatör oldukları değerlendirilen A.G., M.K., H.A., Ö.P. ve M.S. gözaltına alındı. Operasyonda 1 ruhsatsız tabanca, 2 tekne motoru, 1 şişme bot ve malzemeleri ile 35 can yeleği ele geçirildi.

Kaçaklar ile organizatörlerin Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü´ndeki işlemleri sürüyor.



BALIKESİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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