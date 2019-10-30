Pazar yerinde tartı kontrol noktaları kuruldu

Balıkesir’in Edremit ilçesinde vatandaşların pazardan aldığı ürünlerin gramajını kontrol edebilecekleri tartı kontrol noktaları kuruldu. Vatandaşlar yeni uygulamaya büyük ilgi gösterdi.

Edremit ilçesinin en büyük pazarlarından birisi olan Çarşamba Pazar’ında başlatılan uygulama vatandaşlardan büyük beğeni aldı. Edremit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı olarak oluşturulan tartı kontrol noktaları sayesinde vatandaşlar eksik gramaj hilesinden kurtulmuş olacak. Pazarı çeşitli yerlerine kurulan belediyeye ait tartılar ile zabıta personeli istenilen ürünü tartarak vatandaşlara bilgi veriyor. Eksik gramaj tespit edilir ise satıcıya ceza kesilebiliyor. Edremit Belediyesi’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada “Zabıta Müdürlüğü'müz tarafından ilçemiz genelinde kurulan pazaryerlerinde vatandaşlarımızın aldıkları ürünleri rahatça tartabilmeleri için terazi kontrol noktaları oluşturuldu.” Denildi.

BALIKESİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:27

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:18

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.