Gömeç’te Başkan Himam, “Genç girişimcileri destekliyoruz” dedi.

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Balıkesir'in Gömeç ilçesinde, bir işyeri açılışına katılan Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, genç girişimcileri destelediklerini söyledi. Karaağaç mahallesi Artur yolu üzerinde kasap ve et lokantasının açılışında konuşan Başkan Himam, Gömeç’te işlerlerinin sayısının artmasının kendilerini sevindirdiğini anlattı

Artur yolu üzerinde kasap ve et Lokantasının açılışına çok sayıda vatandaş katıldı. İşletmenin kurdelesini kesen CHP’li Başkan Mehmet İrem Himam, Çağlar Daşpınar’a başarı diledi. Gömeç’te farklı işyerlerinin açılmasını istediklerini anlatan Başkan Himam, “Bu genç kardeşimizi kutluyorum. Gömeç’te işyerlerinin sayılarının arması bizi sevindiriyor. Genç girişimcileri destekliyoruz. İşletmenin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum” dedi. Başkan Himam ve katılımcılara teşekkür eden işletmeci Çağlar Daşpınar da, “Açılış törenine katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi.

BALIKESİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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