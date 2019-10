Balıkesirspor’a 61 Trabzon desteği

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Balıkesir’deki Trabzonluların her ay düzenledikleri kahvaltının bu ay ki programına Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı misafir oldu. Dağlı Balıkesirspor’a destek isterken Trabzonlular adına konuşan Kemalettin Aktaş da 61 adet forma sözü verdi ve ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.

Balıkesirspor Başkanı Kadir Dağlı beraberinde Mali İşler Başkanı Sefer Coşkun ile birlikte katıldığı programda Trabzonlulardan Balıkesirspor’a destek istedi. Başkan Dağlı, Trabzonluların birlik ve beraberliğe ne kadar önem verdiğini gördüğünü belirterek, “Trabzonspor 3 büyüklerden sonra 4. Büyük olarak yer edinmiştir. Balıkesirsporumuz da iyi gidiyor, sizlerin de desteğiyle inşallah daha iyi olur. Sizleri statta maçlarımızda görmek istediğimiz gibi her alanda desteğinizi bekliyoruz” diye konuştu.

Trabzonlular derneğinden 61 adet forma sözü

Başkan Dağlı Trabzonlular adına Kemalettin Aktaş’a forma hediye etti. Trabzonlular adına söz alan Kemalettin Aktaş da, forma için Başkan Dağlı’ya teşekkür ederek, “Bizler gurbette yaşayan hemşehrilerimizle yaşadığımız yerin takımı Balıkesirsporumuza elimizden gelen desteği vereceğiz. Kahvaltıya katılan hemşehrilerinize sonsuz teşekkür ediyor. Her daim bir ve beraber olalım” dedi.

Aktaş, Trabzonlu hemşehrileriyle birlikte Trabzon’un plakası olan 61 adet Balıkesirspor forması alacaklarını da iletti.

