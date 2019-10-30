Anaokulu öğrencileri İtfaiyecileri ziyaret etti

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Balıkesir'in Karesi ilçesinde eğitim veren Şehit Mesut Yağan Anaokulu'nun minik öğrencileri itfaiyeci amcalarını ziyaret ettiler.

Şehit Mesut Yağan Anaokulu'nun küçük öğrencileri okulda öğretilen yangın ve itfaiye derslerini öğretmenleri eşiliğinde Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığını ziyaret ederek, itfaiye hakkında bilgi aldılar. Minik öğrenciler itfaiyeci amcaları ile birlikte yangın tatbikatı yaparak, yanan ateşi söndürerek, itfaiye aracına bindiler. Minik yürekler 1 günlük itfaiye eri olmanın mutluluğunu yaşadılar. Şehit Mesut Yağan Anaokulu öğrencileri, öğretmenleri ve itfaiye erleri yangın merkezi önünde fotoğraf çektirerek günü sonlandırdılar.

BALIKESİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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