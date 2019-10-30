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Kuzey Ege’de 74 düzensiz göçmen yakalandı

İHA

Balıkesir ve Çanakkale'de Ege Denizi açıklarında sahil güvenlik ekipleri 74 düzensiz göçmeni Midilli Adası'na gidemeden yakaladı.

Kuzey Ege’de 74 düzensiz göçmen yakalandı

Balıkesir ve Çanakkale'de Ege Denizi açıklarında sahil güvenlik ekipleri 74 düzensiz göçmeni Midilli Adası'na gidemeden yakaladı.
Kuzey Ege’de Edremit Körfezi açıkları Sivrice Burnu ve Kadırga Burnu mevkiinden Yunanistan’ın Midilli Adasına gitmek için lastik bot ile denize açılan düzensiz göçmenlere yönelik Sahil Güvenlik ekiplerince yapılan iki ayrı operasyonda toplam 74 yabancı uyruklu göçmen yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Müsellim Boğazında Yasa dışı geçişlere karşı devriye görevi yapmakta olan Sahil Güvenlik TCSG 6 Bot Komutanlığı ekipleri Kadırga Burnu Açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli (Lesvos) Adası istikametine doğru gittiğini tespit etti. Yapılan operasyonda Filistin, Lübnan Somali ve Suriye uyruklu 34 Düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik “TCSG 6” Bot komutanlığınca daha sonra Kadırga Burnu denizden 2 mil açıkta yapılan başka operasyonda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 40 Afganistan uyruklu Düzensiz Göçmen daha yakalandı.
Küçükkuyu'daki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen yabancı uyruklulara burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

BALIKESİR

30 Ekim 2019 Çarşamba

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