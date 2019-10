Karesi’den anlamlı sergi ve konser

Ölen babasının telefonuna her gün mesaj attı

Cumhuriyet’in kuruluşunun 96’ıncı kutlamaları kapsamında Karesi Belediyesi katkılarıyla Belediye Meclis Üyesi ve fotoğraf sanatçısı Yüksel İpek’in objektifine yansıyan en güzel bayrak temalı fotoğraflar ve Atatürk’ün sevdiği şarkıların seslendirildiği konser BASAF’ta beğeniye sunuldu.

Karesi Belediyesi ve Karesi Kent Konseyi Kültür ve Sanat Çalışma Grubu, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında iki anlamlı etkinliğe imza attı. Karesi Belediyesi Meclis Üyesi ve fotoğraf sanatçısı Yüksel İpek’in objektifine yansıyan ‘Bayrak Temalı’ fotoğrafların yeraldığı sergi Balıkesir Ulusal Fotoğraf Müzesi Çağdaş Sergi Salonu’nda açıldı. Serginin açılışını Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan, CHP Karesi İlçe Başkanı Dilek Yalçın, Fotoğraf Sanatçıları Ahmet Esmer ve Yusuf Hocaoğlu ile Balıkesir Musiki Derneği Şefi Sıtkı Sahil ile sanatseverler birlikte gerçekleştirdi.

Yüksel, “Her fotoğraf benim evladım gibi”

Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan açılışta yaptığı konuşmasında “Bu emeği ve eserleri bize sağlayan Yüksel bey’e teşekkür ediyor ve devamının gelmesini diliyorum” dedi. Sergiyi düzenleyen Fotoğraf Sanatçısı ve Karesi Belediye Meclis Üyesi Yüksel İpek ise sergiye “19 Ağustos 1839 da Paris’te Fotoğrafik yöntem açıklaması herşeyin başlangıcı oldu ve bu hikaye bugünde sürüp gidiyor. Günlük yaşantımızın en küçük köşesinden en büyük yer olan gönlümüzün derinliklerine kadar Bayrağımızı benliğimizde yaşatmaya ve onunla birlikte yaşamaya çalışıyoruz. Atamızın dediği gibi vatan ve millet sevgimizi bütünleyen bir gönül perdesidir bayrağımız. Bu vesile ile yola çıkarak kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyetimizin 96. yılında bu sergiyi hazırladık. Bu sergide emeği olan Karesi Belediye Başkanımız Dinçer Orkan başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu sergi şehrimizin bir eksiğini de gidermiş oluyor. Her bir fotoğraf sanatçının her ir evladı gibidir. Evinizin içindeki ailenizde evlatlarınız için hissettiğiniz en duygusal ve ruhani duygu ne ise bir sanatçı içinde emek verdiği fotoğrafları odur. Burada ki her bir fotoğraf benim evlatlarım gibidir. Cumhuriyet Sergimize katlım sağladığınız için hepinize teşekkürlerimi iletiyorum. Biz Cumhuriyeti canı pahasına kuranlardan emanet aldık. Cumhuriyetimiz Kutlu Olsun” diye konuştu.

Atatürk’ün sevdiği şarkılar seslendirildi

Sergi açılışı ardından BASAF’ta Karesi Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubumuzun katkılarıyla Balıkesir Sazendeleri Müzik Grubunun hazırlamış olduğu Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar dinletisi düzenlendi. Dinletiye Karesi Belediye Başkan Yardımcıları Uğur Türkmen, M. Baki Yarımdağ, Şaban Akkol, CHP İl Başkanı Serkan Sarı ve sanatseverler katıldı. Grubun seslendirdiği şarkılar büyük alkış aldı.

