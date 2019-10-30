Balıkesir'de 'Spor ve Eğitim' için seferberlik

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, ilçe kaymakamları ile bir araya gelerek, "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi" hakkında görüş alış verişinde bulundu.

Balıkesir Öğretmenevinde "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi" değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda; İlçe Kaymakamlarının "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi" hakkında bilgilendirme sunumları yapıldı. Eğitim faaliyetlerini çok önemsediklerini belirten Vali Yazıcı, devletimizin bütün imkanlarının eğitim için seferber edildiğini ifade ederek, sporla eğitimi birleştirdiklerini belirtti.

Akademik eğitimin değerler eğitimi ile taçlandırılması gerektiğini vurgulayan Vali Yazıcı, "Eğer bir ülkede geleceği görmek istiyorsanız o ülkenin çocuklarına bakmanız yeterli. Yeni nesiller için eğitim ve öğretimin önemini kuşkusuz hepimiz çok iyi biliyoruz. Hedefimiz gençlerin uygun bir spor dalıyla ilgilenmeleri ve spor kültürü edinmeleri. Sporun eğitimle birlikte yürütülmesi bizim en büyük isteğimiz" dedi.

Vali Yazıcı, Bu proje geleceğe hazırlıktır"

Eğitim ve sporun ayrılmayan, birbirini tamamlayan bir bütün olduğunu söyleyen Vali Yazıcı, "Spor alanında hayata geçirdiğimiz proje ve çalışmalar sonucunda önemli bir aşama kaydederek, iyi bir seviyeye geldiğimizi düşünüyorum. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Gelecekte çocuklarımızı iyi yetiştirebilirsek, onları erdemli birer birey yapabilirsek yarının Türkiye'sini bu gençlerimiz oluşturacaktır. Geleceğimizin teminatı ve ülkemizi emanet edeceğimiz çocuklarımızın mutlaka bir branşta spor yapmaları gerektiğine inanıyorum. Çocuklarımızın spor bilinciyle yetişmesi için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Biz bu işi sahiplendik. Hep birlikte yürümeye devam edeceğiz. Bu projeye inanmak gerekiyor. Bu proje geleceğe hazırlıktır" dedi.

Vali Yazıcı, "Gayretli bir şekilde çalışmalıyız"

Konuşmasında çok önemli ve kutsal bir görevin yerine getirildiğini ifade eden Vali Yazıcı, "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi kapsamında birçok faaliyet yaptık ama bununla yetinmemeliyiz. Tüm bu çalışmalar neticesinde çok olumlu geri dönüşler aldık. Yapılacak çalışmaların daha kurumsal, daha nitelikli, daha artmış olması gerekiyor. Temas edemediğimiz bir öğrenci, bir veli, bir sivil toplum kuruluşu kalmayana kadar gayretli şekilde çalışmalıyız" dedi.

Vali Yazıcı, "Bu ülkeyi çocuklarımıza teslim edeceğiz"

Spor yapmaya imkan bulamayan çocukları sporla buluşturduklarını ifade eden Vali Yazıcı, "Bu projenin hedefi dezavantajlı grup alt gelir gruplu ailelerin çocuklarının sporla buluşmalarının sağlanmasıdır. Ülkemizin geleceği gençlerimize ve çocuklarımıza emanet. Çocuklarımız hayata iyi bir başlangıç yapsın istiyorsak hepimiz elimizi taşın altına koymalı, çocuklarımızın geleceği için ortak çaba ve işbirliğini güçlendirerek sürdürmeliyiz. Çocuklarımızın nitelikli birer eleman olması, bir takım değerlerle donanımlı olması çok önemli. Buradaki her yönetici de bundan sorumlu. Bu ülkeyi çocuklarımıza teslim edeceğiz. Hep beraber özellikle spor yapma imkanı bulamayan ailelerin çocuklarına düzenli olarak spor yaptırıyoruz. Bu güçlü bağların ve iş birliğinin bizi mutlu edecek tek sonucu, çocuklarımızın ve gençlerimizin ülkelerine ve insanlığa faydalı olacak nitelikte donanmış olarak toplumdaki yerlerini almış olmalarıdır. Bu güne kadar gerçekleştirilen tüm faaliyetlerde emeği geçen tüm kurumlara, kuruluşlara, belediyelere, spor ile ilgili tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyor, başarılı çalışmalarınızın artarak devamını temenni ediyorum." dedi.

Vali Ersin Yazıcı başkanlığında yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Çek, Altıeylül Kaymakamı Oktay Kaya, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balya Kaymakamı Burak Keser, Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Bigadiç Kaymakamı Ercan Çiçek, Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner, Dursunbey Kaymakamı Emrullah Temizkan, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, Gömeç Kaymakamı Nurettin Yavuz, Gönen Kaymakamı Aslan Yurt, Havran Kaymakamı Şeref Aydın, İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser, Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Kepsut Kaymakamı Bilal Ölmez, Manyas Kaymakamı Muhammet Kaya, Marmara Kaymakamı Hasan Uğuz, Savaştepe Kaymakamı Mehmet Yüce, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu katıldı.

BALIKESİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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