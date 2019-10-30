Trabzon'daki cinayetin şüphelileri Erdek'te yakalandı

Trabzon'da işlenen cinayetin şüphelileri Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakalandı.

Trabzon'da, 17 Şubat 2018 tarihinde bir eğlence merkezinde öldürülen S.D.'nin (37) katil zanlısı olduğu iddia edilen D.A. ve T.A. Balıkesir'in Erdek ilçesinde yakalandı. Erdek İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli D.A. ve T.A.'nın Erdek ilçesinde olduğunu tespit etti. Şahısların yakalanmamak için sahte kimlik ile seyahat ettiklerini belirleyen polis ekipleri harekete geçerek aracı takibe aldı. Erdek ilçesinde durdurulan araçta, cinayet zanlısı 2 şahıs ile birlikte araç sürücüsü A.A'nın üzerlerinden sahte kimlik çıkması üzerine toplam 3 şahıs gözaltına alındı.

"Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti, Suç işlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, 7 ayrı Hırsızlık Suçu, Nitelikli Yağma, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Bırakma, Resmi Belgede Sahtecilik ve Cinayet" gibi çok sayıda suçtan arandıklarının tespiti üzerine gözaltına alınan A.A, D.A. ve T.A. adlı şahıslar sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

BALIKESİR 30 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

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