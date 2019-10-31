Balıkesir'de "Hanımeli Pazarı" kadınları iş sahibi yaptı

Bigadiç ilçesinde, belediye tarafından kadınların el emeklerini kazanca dönüştürebilmek maksadıyla kurulan “Hanımeli Pazarı” kadınları iş sahibi yaptı.

“Hanımeli Pazarı” kadınlara iş imkanı sağlarken, aynı zamanda kadınların sosyal çevrede rol oynamasını da hedefliyor. “Hanımeli Pazarı”na olan ilgi her geçen gün artarken, el işlerinden gözlemeye kadar değişik ürünleri satan kadınlar para kazanmanın mutluluğunu yaşıyorlar. Pazarda pasta börek ve baklava sattığını anlatan Hülya Şahin, “Kapalı pazar yerinde arkadaşımızla birlikte ürünlerimizi satıyoruz. Getirmiş olduğumuz pasta, börek, tatlı, baklava ve kurabiyeleri tüketicilerle buluşturuyoruz. Evimize ek gelir oluyor. Herkesi “Hanımeli pazarına” bekliyoruz” dedi.

Ayşe Kavlak da, "Evimizde ürettiklerimizi satıyoruz. Çok memnunuz. Çok yoruluyoruz. Ama, burada arkadaşlarımızla beraber olunca yorgunluk gidiyor. Herkese tavsiye ederiz. Kendine güvenen buraya buyursun gelsin” dedi.

BALIKESİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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