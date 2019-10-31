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Okumanın önündeki engel akülü araç ile aşıldı Başkan Ekrem Yavaş, engelli vatandaşı ziyaret ...

İHA

Engelli Üniversite öğrencisi Bekir Can'ın hayali olan akülü araç belediye tarafından temin edilerek kendisine teslim edildi.

Okumanın önündeki engel akülü araç ile aşıldı Başkan Ekrem Yavaş, engelli vatandaşı ziyaret etti Engelini eğitime olan tutkusu ile aşıyor

Engelli Üniversite öğrencisi Bekir Can'ın hayali olan akülü araç belediye tarafından temin edilerek kendisine teslim edildi.
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde ikamet eden 19 yaşındaki Bekir Can Dalkıran’ın en büyük hayali olan tarih profesörlüğü için İzmir Demokrasi üniversitesindeki eğitimine devam ediyor. Sındırgı Makbule Efe Anadolu Lisesini bitirdikten sonra üniversite tercihini hastalığının tedavisi için yakınlığı sebebi ile İzmir’den yana kullanan Dalkıran okla giderken artık zorluk çekmeyecek.
Okumayı çok sevdiğini ve engellerini eğitime olan tutkusu ile aştığını belirten Bekir Can’a Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş’da destek oldu. Hayırsever bir vatandaş iş birliği ile temin edilen akülü araç okul hayatını kolaylaştırması için Bekir Can’a teslim edildi.
Dalkıran’ın okula gidip gelmesini kolaylaştıracak akülü aracı Dalkıran’a teslim eden Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş “ Bekir Can engelli bir kardeşimiz, ama engelin sadece beyinde olduğunu bilenlerden birisi. Kendisine akülü araba verdik. Mutluluğu müthişti. Onun mutluluğu bizi daha çok mutlu etti. İşin güzel olanı şu. Üniversite de profesör olacağım, orada kalacağım diyecek kadar kendine inancı tam. Engelinin engel olarak görmüyor. Müthiş bir hadise. İzmir de de aynı zamanda tedavimi göreceğim diye, bilinçli bir şekilde İzmir’i tercih etmiş. Üniversitesini kendisi belirlemiş. En sevdiği tarih bölümünde okuma gibi bir niyeti var. Kendilerini tebrik ediyorum. Nice insanlara örnek olmasını diliyorum.” şeklinde konuştu.
Bekir Can Dalkıran “ İnancınız kuvvetli olur, engelinizi kafaya takmazsanız başarılı olursunuz. “
İnancının her zaman kuvvetli olduğunu ve hiçbir zaman engelini kafaya takmadığını bu sayede başarılı olduğunu söyleyen Dalkıran “ Hastalığım yürümekte güçlük çekmek, kas hastalığı diye geçiyor. Yaşım 19, 20’ye yaklaşıyor, 20 seneden beri bu hastalıkla uğraşıyorum. Bu hastalığı dert etmiyorum. Bu hastalıkla savaşmamı sağlayan birinci gaye eğitimdir. Eğitime dört elle sarılmamdır. Okumanın güzelliklerinden faydalanmamdır. Kendimi en iyi şekilde ifade edebilmem ve yapabileceklerimi insanlara karşı göstermemdir. Her bir birey sizin yaşadığınız duruma gelebilir. Öncelikle bunu bir oturtmanız gerekiyor. Hiçbir zaman hayata küsmeyin. Hayata pozitif bakın ve empati kurmaya çalışın. Bunu nasıl başaracağım derseniz, eğitime dört elle sarılın. Tedavilerinizi aksatmamaya çalışın elinizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışın ülkeniz için kendiniz için insanlara kendinizi ifade edebilin. Bunları yaparsanız hem göreceksiniz siz mutlu olursunuz. Hatta Mustafa Kemal’in bir sözü var “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.” Ben bir şeyler öğrenmeyi bir şeyler yapmayı seven bir insanım. O yüzden üniversite okumak hayalimdi, çok istedim. Akülü tekerlekli sandalye hediye edildi. Öncelikle emeği geçen herkese teşekkür ederim. Benim için güzel bir şey. Dışarı çıkmak için kolaylık sağlayacak bana“ şeklinde konuştu.
“Engel insanı engelleyen bir şey değildir. Siz bir engelin üzerinden atladığınızda o geride kalır“ sözleri ile bir mesaj veren Dalkıran tarihi çok sevdiğini belirterek ilerisi için hedefinin ise geleceğin İlber Ortaylı’sı olmak olduğunu vurguladı. Bekir Can Dalkıran’ın babaannesi Kezban Dalkıran ise "Doğduğunda engelli olduğunu bilmiyorduk. Bir yaşında öğrendik engelli olduğunu. O gündür, bugündür biz onun eliyiz, ayağıyız, onun yetemediği yerde biz varız. O bize akıl verir biz ona ön ayak oluruz. Bizim için gözümüzde hiçbir zaman engelli olmadı. Olamaz. Hala daha hiç ümidimizi kaybetmedik. Bir gün olacak yürüyecek“ sözleri ile düşüncelerini dile getirdi.

BALIKESİR

31 Ekim 2019 Perşembe

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