Jandarmadan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde jandarma ekipleri 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Jandarmanın eş zamanlı operasyonunda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Dursunbey İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 4 ayrı adreste eş zamanlı olarak yapılan aramalarda İstasyon Mahallesinde ikamet eden M.Y.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde 150 gram kenevir tohumu ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve G.K. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada ise 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulunarak muhafaza altına alındı. Adli makamların talimatıyla bu olayla ilgili olarak M.Y.K. ve G.K. isimli şüpheliler gözaltına alınırken, olayla alakalı tahkikat sürüyor.

BALIKESİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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