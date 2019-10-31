Eski baruthane, millet kıraathanesi olacak

BALIKESİR´in Altıeylül ilçe Belediye Başkanı AK Partili Hasan Avcı, hedeflerinin 2023´e kadar 10 millet kıraathanesi hazırlamak olduğunu söyledi. Millet Kıraathanesi´nin ilkini Plevne Mahallesi İsmail Akçay Parkı içinde hizmete sunan Altıeylül Belediyesi, ikinci ve üçüncü kıraathaneler için çalışmalara başladı. Dinkçiler Mahallesi´nde bulunan eski baruthane Altıeylül´ün ikinci Millet Kıraathanesi olarak hazırlanacak.

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Plevne Mahallesi´nde yaşayan vatandaşların talepleri doğrultusunda ilk kıraathanenin İsmail Akçay Parkı´nda inşa edildiğini belirtti. Dinkçiler Mahallesi´nde bulunan eski baruthanenin Altıeylül´ün ikinci Millet Kıraathanesi haline geleceğini müjdeleyen Başkan Hasan Avcı, uygun alanlarda Millet Kıraathaneleri oluşturacaklarını söyledi. Okuma alanları ve kütüphanesiyle değerli bir proje olan Millet Kıraathaneleri´ne vatandaşların sahip çıkması gerektiğini kaydeden Başkan Avcı projeler hakkında şunları söyledi: "İlk Millet Kıraathanemizi açmış olduk. Güzel bir park ve kıraathaneyi ilçemize kazandırdık. Plevne Mahallemiz´deki vatandaşlarımız bizden İsmail Akçay Parkı içine kafeterya istemişti. Biz de Cumhurbaşkanımız´ın talepleri doğrultusunda Millet Kıraathanesi konseptini buraya uyguladık. Planlaması ve projelendirmesi tamamen bizim personelimize ait. Tasarladığımızı uygulamada görmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımız da yoğun bir şekilde kullanıyor. Devletin birlikteliği ile oluşturulmuş bir çalışma alanı oldu. Milli Kütüphaneler genel müdürü ile yaptığımız görüşme sonucu Altıeylül´ün ilk ilçe kütüphanesi de burası oldu. 13 bin kitapla kütüphanemizi vatandaşımızın hizmetine sunduk. Ayrıca İsmail Akçay Parkı içinde farklı konseptlerde çocuk oyun gurupları yerleştirdik. Arzu ediyoruz ki yapılanlar evladiyelik olsun. Vatandaşlarımızın bu hizmetlere sahip çıkmasını rica ediyorum. Önümüzdeki haftadan itibaren de güvenlik olara burada yer alacağız."

HEDEF 2023´E KADAR 10 MİLLET KIRAATHANESİ

İlçenin ikinci ve üçüncü Millet Kıraathanesi için çalışmaların başladığını da ifade eden Avcı hedeflerinin 2023´e kadar 10 adet Millet Kıraathanesi yapmak olduğunu belirterek, "Bu yıl iki adet daha, seneye de iki adet Millet Kıraathanesi inşa etmek istiyoruz. 2023´e kadar hedefimiz 10 Millet Kıraathanesi. İki tane millet kıraathanesinin çalışmasını hâlihazırda sürdürüyoruz. Birincisi, Dinkçiler Mahallemiz´de bulunan eski baruthane binasında yapacak olduğumuz kıraathane. Var olan 3 bin 750 metrekarelik bir parkın yanında tarihi ve güzel bir alanda çalışma yapıyoruz. Orası 300 metrekare kafeterya, 150 metrekare kütüphane olacak. Sosyal birimlerle birlikte atıl olan bu yeri canlandıracağız. İki parkı birleştirdiğimizde 8 dönümlük yeni bir yaşam alanı Dinkçiler, Hacıilbey, Kasaplar ve Altıeylül mahallerimizdeki vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. İkincisi, Sultan Alparslan Kültür Evi ve Parkı. Cuma pazarı yanında yapılan projenin şu an kabası bitti. Tesisatları döşeniyor ve sıvaları yapılıyor. 3,5 dönümlük bir alanda oluşturulacak. 1300 metrekarelik inşaat alanı olan projenin bodrum katında Altıeylülbelediyespor´a tahsis edeceğimiz, tekvando, judo gibi spor dallarında idman yapan çocuklarımızın faydalanabileceği 300 metrekarelik bir bölüm olacak. Zemin katta 300 metrekare restoran, kafeterya, sosyal birimler olacak. Birinci kat 340 metrekare kütüphanesi olacak. Teras katta ise mahallemize bir Kuran Kursu kazandırmayı planlıyoruz. Buranın açılışını da 2020 sonbaharında yapmayı düşünüyoruz" dedi.



BALIKESİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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