Yaşlı çifti kaza ayırdı

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Balıkesir'de yaya geçidinden karşıya geçerken beton mikserinin altında kalan yaşlı kadın hayatını kaybetti, eşi ise ağır yaralandı.

Kaza, Karesi Mahallesi Ahmet Toprak Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçen yaşlı çift, R.Ç. idaresindeki 10 BK 268 plakalı beton mikserinin altında kaldı. Kazada Gülfidan Gökmen (70) olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Mahsar Gökmen (76) ise ağır yaralı olarak Balıkesir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis cadde üzerinde önlem aldı. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından yaşlı kadının cenazesi morga kaldırılırken, sürücü R.Ç. gözaltına alındı. Bir süre trafiğe kapanan yol, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından tekrar açıldı.

BALIKESİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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