Başkan Yılmaz istişare ve değerlendirme toplantısına katıldı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında AK Parti Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’de kuruluştan bugüne kadar görev yapan 81 ildeki eski ve mevcut il başkanlarıyla Ankara’da düzenlenen İstişare ve Değerlendirme Toplantısı’nda bir araya geldi. Toplantıya katılmak üzere Ankara’ya giden Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz toplantı öncesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Ziyaretlere, Balıkesir Milletvekilleri; Yavuz Subaşı, Adil Çelik, Belgin Gökçe Uygur, Mustafa Canbey, Mutlu Aydemir, Karesi Belediye Başkanı Dinçer Orkan ile Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy da katıldı.

Beraberindeki heyetle TCDD Genel Müdürü Ali İhsan Uygun’a bir ziyaret gerçekleştiren Başkan Yılmaz, BursaBandırma arasında yapımı devam eden Yüksek Hızlı Tren hakkında bilgi aldı. Balıkesirli hemşehrimiz Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’i de ziyaret eden Başkan Yılmaz, sonrasında AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan toplantıya katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz toplantıya Balıkesir’de il başkanlığı görevinde bulunan başkanlarla beraber katıldı.

BALIKESİR 31 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 06:04

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