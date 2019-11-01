Balıkesir'de polis 4 silah ve 341 mermi yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri İl 341 adet ağır, uzun ve kısa namlulu silahlara ait mermi ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonrasında, Gömeç, Manyas ve Sındırgı ilçelerinde 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet yivsiz av tüfeği ile bu silaha ait 266 adet kartuş, 171 adet muhtelif çaplarda ağır ve uzun namlulu silahlara ait fişek ve mühimmat, 170 adet muhtelif çaplarda kısa namlulu silahlara ait fişek ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silah ve mühimmatlara el konuldu. Şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

BALIKESİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:15

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.