Haydi Balıkesir “Geleceğe Nefes” seferberliğine tam destek “Geleceğe Nefes” seferberliğinde Balıkesir’de hedef 250 fidan

11 Kasım 2019’da saat 11:11’de 81 ilde 2023 noktada 3 saat içinde tam 11 milyon fidanın toprakla buluşması hedefleniyor. Balıkesir ilinde ise etkinliğe 10 gün kala hedefin yüzde 43’üne ulaşıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Geleceğe Nefes” projesine tüm Türkiye’de büyük bir ilgi olduğu gözleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açılan internet sitesi üzerinden yapılan kayıtlar ile Balıkesir’de 250 bin, ülke çapında ise 11 milyon fidan 11 Kasım’da yani 11.11.2019 saat 11.11’te toprak ile buluşmaya başlayacak. Bakanlığa ait gelecegenefes.com adresi üzerinde kendiniz ve sevdikleriniz için kayıt yaptırıp adınıza sertifikalı 5 ağaç sahibi olabilirsiniz.

Kampanya başladığı tarihten itibaren Balıkesir’de hedeflenen 250 bin fidandan yüzde 43’ü sertifikalandı. Haberin yapıldığı dakikalarda Balıkesir’den kampanya dahilinde 106 bin 615 fidan sahiplenildi. Daha yeşil bir Balıkesir ve Türkiye için fidanlar sahiplenilmeyi bekliyor.

BALIKESİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:15

YATSI 19:34

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