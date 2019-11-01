Balıkesir’de 468 bin makaron ele geçirildi

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Balıkesir'de yapılan çalışmalar neticesinde 468 bin adet içi dolu makaron ele geçirildi.

Balıkesir Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde yapılan çalışmalar neticesinde M.Ç. isimli şahsın Bursa Mustafakemalpaşa ilçesine içi tütün dolu makaron götüreceği bilgisi alındı. M.Ç. isimli şahsın aracı Susurluk’ta durdurularak arandı. Araçta yapılan aramada 468 bin adet içi dolu makaron ele geçirildi. 3 şahıs ile ilgili adli işlem yapıldı.

BALIKESİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

GÜNEŞ 07:29

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:48

AKŞAM 18:15

YATSI 19:34

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