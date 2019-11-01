Barmen göçmen kaçakçısı çıktı Edremit’te KOM’un düzenlediği operasyonda her meslek grubundan insanın çıkması dikkat çekerken, şüpheliler çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı

Balıkesir’in Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik sürdürülen çalışmalar kapsamında, aralarında bir barmenin ve birçok değişik meslek dalından kişinin bulunduğu 5 şüpheli göçmen kaçakçısı organizatörü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Edremit KOM Grup Amirliği ekipleri, İstanbul ilinden ÇanakkaleAyvacık ilçesi sahilinden yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 3 İran ve 108 Afganistan uyruklu toplam 111 göçmen şahsın olduğu yönündeki ihbar üzerine harekete geçti. 4 araç içerisinde 5 organizatör şahıs yakalanmış, araçlarda ve şahıslar üzerinde yapılan aramalarda bir adet ruhsatsız tabanca, 35 adet can yeleği, ikişer adet tekne motoru ve deniz botu ve çok sayıda deniz malzemeleri ele geçirdi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden oto tamircisi A.G. (30), emlakçı M.K. (31), tekstilci H.A. (33), ayakkabıcı M.S. (29) ve barmen Ö.P. (31) ise tutuklanarak Burhaniye Kapalı Cezaevine gönderildi. Yakalanan mülteciler hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

BALIKESİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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