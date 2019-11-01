Edremit'te göçmen operasyonunda 5 organizatör tutuklandı

BALIKESİR´in Edremit ilçesinde Afganistan ve İran uyruklu 111 kaçak göçmen yakalandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 5 organizatör, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Büro Amirliği ekiplerince yapılan operasyonda, Afganistan ve İran uyruklu 111 kaçak göçmen ile 5 organizatör yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheliler A.G., M.K., H.A., Ö.P. ve M.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklanan organizatörlerin, oto tamircisi, emlak, tekstil, ayakkabıcılık ve barmenlik gibi sektörlerde çalıştıkları öğrenildi.



BALIKESİR 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:05

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