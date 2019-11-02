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Dernek ve kahvehanelere kumar denetimi

İHA

Balıkesir polisi dernek ve kahvehanelerde kumar ve tombala denetimi yaptı. Kumar oynayan 15 kişi hakkında idari işlem ve para cezası uygulandı.

Dernek ve kahvehanelere kumar denetimi

Balıkesir polisi dernek ve kahvehanelerde kumar ve tombala denetimi yaptı. Kumar oynayan 15 kişi hakkında idari işlem ve para cezası uygulandı.
Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karesi ilçesinde 23 ekip, 82 personelle kumar ile tombala oynayan ve oynatanlara yönelik iş yerlerinde denetim yaptı. Polis, kumar uygulaması sırasında 4 kahvehane ve 2 dernekte de incelemede bulundu. Yapılan iş yeri kontrollerinde kumar ve tombalada kullanılan oyun kağıdı, pul, marka ve fiş ele geçirdi.
Yasa dışı bahis ve kumar ve oyun makineleri uygulamasında 51 kişiye GBT uygulaması yapılırken, 15 şahıs hakkında idari işlem ve 320 lira idari para cezası uygulandı. Denetlemelerde 40 TL para, 734 adet muhtelif renk ve ebatta pul, 26 adet okey taşı, 45 deste iskambil kağıdı, 2 adisyon fişi, 1 adet ajanda, 11 adet kumar oynanması için özel olarak yapılmış masalara ve 5 adet alkollü içkiye el konuldu.
Ayrıca 1 dernek ile 1 kahvehaneye kapalı alanda sigara içirmekten 4207 Sayılı Kanun Kapsamında idari işlem yapıldı.

BALIKESİR

02 Kasım 2019 Cumartesi

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