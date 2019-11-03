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Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun Zeytindalı Gençlik Grubu çalışmalarına hızlı başladı

İHA

Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nun Zeytindalı Gençlik Grubu çalışmalarına hızlı başladı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, başarılı eğitim vermesinin yanı sıra sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileri tarafından oluşturulan Zeytindalı Gençlik Grubu, ilk somut çalışmasını 15. Uluslar arası Ayvalık Zeytin Hasat Festivali’nde yaptı.
Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Mustafa Kurtuluş’un da desteğiyle; okulun İngilizce öğretmeni Yurdaer Altınöz’ün teşvikiyle oluşturulan grup; festivalden 10 gün öncesinde okul bahçesinde bir stant kurarak, zeytinin bölge ekonomisi için önemini teşhir ederek anlattılar.
Festival kapsamında da etkinliklere katılan Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Zeytindalı Gençlik Grubu öğrencileri 4 gün boyunca hummalı çalışmalara yaparak festivale katkı sunmayı da ihmal etmediler.
Zeytinin gücünü tüm Ayvalık gençliğine hissettirmek ve zeytinin bölge halkı için güzel bir gelecek olduğunu herkese anlatabilmeyi amaçlayan grup üyelerinin önümüzdeki günlerde bu konuda etkin çalışmalar yapması bekleniyor.

BALIKESİR

03 Kasım 2019 Pazar

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