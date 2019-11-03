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Şefkatli eller 21 ton kömür dağıttı

İHA

Şefkatli eller 21 ton kömür dağıttı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde ihtiyaç sahibi insanların yardımına adeta Hızır gibi yetişmesiyle gönüllerde taht kuran Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği, yaklaşan kış mevsimi öncesinde yoksul ailelere 21 ton kömür dağıtımı yaptı.
Hayırsever vatandaşların yapmış olduğu bağışlardan toplanılan paralarla satın alınan kömürler, Ayvalık Belediyesi’nin lojistik desteğiyle vatandaşların pek çoğunun evlerinin kapısına kadar ulaştırıldı.
Derneğin, soğuk kış günlerinin arifesinde mahalle ve köy muhtarlarının yanı sıra Ayvalık Kaymakamlığı ile Ayvalık Belediyesi’nin belirlediği ihtiyaç sahiplerine yönelik başlatılan kömür dağıtımı, ihtiyaç sahipleri tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı.
Konuyla ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan Ayvalık Şefkat Evleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Fatma Cavlı, derneğin yardımsever bağışçılarının katkılarıyla gerçekleştirdikleri kömür yardımlarını 20 kilogramlık çuvallar halinde dağıttıklarını kaydetti.
Ağustos ayı sonunda başlattıkları kömür dağıtımlarında toplamda 21 ton kömürün yoksul ailelere ulaştırılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Cavlı, “Biz ihtiyaç sahipleriyle, yardımseverler arasında kurulan gönül köprüsüyüz. Bu yüzden de soğuk kış günlerinin öncesinde bağışçılarımızın büyük destekleriyle bu yardımları başlattık. Şimdi ise yoksul ailelerimizin çocukları için ‘Bir çift bot ve bir mont’ dağıtımı gerçekleştirebilmektir. İnşallah yine hayırseverlerimizle birlikte soğuklar başlamadan bu kampanyamızı da alnımızın akıyla tamamlayacağız” diye konuştu.

BALIKESİR

03 Kasım 2019 Pazar

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