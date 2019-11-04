8 FETÖ şüphelisi adliyeye sevk edildi

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Balıkesir merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 Ekim'de terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddia edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 8 kişi gözaltına alınmıştı. Ayrıca arama kararı çıkartılan 3 şüphelinin yakalama çalışmaları ise devam ediliyor.

BALIKESİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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