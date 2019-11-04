Balıkesir polisi 1 ayda 249 uyuşturucu tacirini yakaladı Yapılan operasyonlarda yakalanan 22 tacir adlî makamlarca tutuklandı

Balıkesir'de polisin düzenlendiği uyuşturucu operasyonlarında 249 kişi gözaltına alındı, 22 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de polis tarafından 1 ile 31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen uyuşturucuyla mücadele operasyonlarında çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 249 şahıstan 22'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce 131 Ekim 2019 tarihleri arasında Balıkesir genelinde yapılan çalışmalar neticesinde 150 ayrı olay ve yakalamada; 199 gram bonzai, 4 kilo 584 gram esrar, 73 gram skunk, 3 adet ecstasy, 27 bin 652 uyuşturucu hap, 3 gram kokain, 62 gram metamfetamin, 21 gram liserjik asit dietilamid ele geçirildi. Yapılan operasyonlar kapsamında 249 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmış olup 22 şahıs çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALIKESİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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