Polis kumarbazlara göz açtırmıyor

Balıkesir'de kahvehanede kumar oynayan 5 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri Dinkçiler Mahallesi'nde bir kahvehanede kumar oynatıldığı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipleri kahvehaneye yaptıkları baskında bir masada 6 şahsı kılıç tabir edilen kumar oyununu oynarken suçüstü yakaladı. Masada toplam 455 lira para ile birlikte oyun kağıtlarına el konuldu. Kumar oynayan 6 kişiye toplam bin 920 lira idari para cezası kesildi. Kumar baskınında yakalanan şahısların ise 2 gün önce kumar oynatıldığı için kapatılan bir derneğin işletmecileri olduğu anlaşıldı. Kahvehane sahibi hakkında adlî işlem yapıldı.

BALIKESİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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