Ayvalık polisinden baskını

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, emniyet ekipleri, dernek ve kahvehanelerde kumar ve tombala denetimi yaptı.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri kumar oyunlarının oynandığı kahvehane ve dernek adı altında faaliyet gösteren yerlere operasyon düzenledi.

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri; 5 ekip, 17 personelle kumar ile tombala oynayan ve oynatanlara yönelik iş yerlerinde denetim yaptı. Polis, kumar uygulaması sırasında 5 işyerinde incelemede bulundu. Yapılan iş yeri kontrollerinde kumar ve tombalada kullanılan oyun kâğıdı, pul, marka ve fiş ele geçirdi.

Yasa dışı bahis ve kumar ve oyun makineleri uygulamasında 63 kişiye GBT uygulaması yapılırken, denetlemelerde 150 lira para ve 2 deste iskambil kâğıdına el konuldu.

Bir kahvehaneye "uyuşturucu içmek ve içirmekten", bir işyeri sahibine "kumar oynanması İçin yer temin etmek" suçundan, 2 şahsa da "kumar oynama" suçundan idari işlem yapılırken, 2 işyerine ise kapatma cezası verildi.

BALIKESİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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