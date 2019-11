Başkan Karlahan hakem kararlarına tepkili

Bandırmaspor, evinde Bodrumspor ile 00 berabere kaldı. Maç sonu Bandırmaspor Başkanı Göksel Karlahan, hakem kararlarının maçı olumsuz etkilediğini kaydederek, "Bandırma ruhuyla her zorluğa son maça kadar göğüs gereceğimizi hatırlatmak isteriz'' ifadelerini kullandı.

TFF İkinci Lig Kırmızı grupta şampiyonluğu hedefleyen Bandırmaspor, ligin 11'inci haftasında dün Bodrumspor’u ağırladı. Maçta gol sesi çıkmadı. Bordo beyazlı kulübün başkanı Göksel Karlahan, maç sonu yaptığı açıklamada karşılaşmayı yöneten hakem Hasan Avcı'nın bariz hatalar yaptığını söyledi.

Karlahan, ''Bodrumspor karşılaşmasında aleyhimize yapılan bariz hakem hataları bizleri fazlasıyla mağdur etmiştir. Hakemin futbolcularımızdan Sinan Akaydın'ı maçın kritik dakikalarında, ortada kartı gerektirecek bir durum yokken oyundan atması; maç sonunda kendini ifade etmeye çalışan antrenörümüz Aytekin Kıran'a; hakaret, küfür, onur kırıcı söylem vb. bir durum olmadan kırmızı kart göstermesi, maç içerisinde oyun akışına etki eden kararları bugün camiamızı derinden üzmüştür. Şampiyonluğa kenetlenmiş iken, bu tarz durumların önümüze geçmesine müsade etmeyeceğimizi ve hakem performanslarının takipçisi olacağımızı önemle hatırlatırız. Çifte standart değil herkese adaleti talep ettiğimizi bir kez daha duyurarak; taraftarımıza da, şampiyonluğa inancımızın her şeye rağmen tam olduğunu, Bandırma Bordosu ruhuyla her zorluğa son maça kadar göğüs gereceğimizi hatırlatmak isteriz'' ifadelerini kullandı.

TFF İkinci Lig Kırmızı grupta yoluna namağlup devam eden Bandırmaspor, 11'inci haftayı 23 puanla 2'nci sırada tamamladı.

BALIKESİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.