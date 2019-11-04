Burhaniye Kaymakamı Öner’den öğrencilere önemli uyarı

Burhaniye ilçesinde, Şehit Mustafa Serin Ortaokulundaki okuma etkinliğine katılan Kaymakam Hüseyin Öner, öğrencilerden bilgisayarı faydalı işlerde kullanmalarını istedi. Öner’in okul ziyaretine İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni de katıldı.

Okul Müdürü Okan Günal ve öğretmenler tarafından karşılanan Kaymakam Hüseyin Öner ve beraberindekiler, Z Kütüphanede 8C Sınıfı öğrencileriyle bir süre kitap okudu. Okul Müdürü Okan Günal’dan bilgi alan Öner, öğrencilerle sohbet etti ve sorular sordu. Öğrencilerden boş vakitlerini iyi değerlendirmelerini isteyen Kaymakam Öner, “Boş vakitlerinizde anne ve babalarınıza yardımcı olun. Bol bol kitap okuyun. Bilgisayarı faydalı işlerde kullanın. Birbirlerimizle oyunlar oynayın. Öğrendiğim kadarıyla birçok öğrencimiz vaktini iyi değerlendiriyor. Bunun için sizleri kutluyorum. Hepinize başarılar diliyorum” dedi. Okul Müdürü Okan Günal da, Kaymakam Öner ve müdürlere teşekkür etti. Kaymakam Öner, okuldan ayrılırken, öğrencilerle birlikte asker selamı verdi.

BALIKESİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:45

AKŞAM 18:12

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.