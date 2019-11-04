2023 noktada, 11 milyon fidanla geleceğe nefes

Ülke çapında 11 Aralık 2019 günü gerçekleştirilecek olan 11 milyon fidan etkinliği için Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü, Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünde hazırlıklar son sürat devam ediyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü “11 Milyon Ağaç, Bugün Fidan Yarın Nefes” sloganıyla 11 Kasım 2019’da 81 il de saat 11.11’de 2023 noktada daha yeşil bir Türkiye için 11 milyon ağacı geleceğe miras bırakarak dünya rekoru hedeflemekte. Balıkesir Orman Fidanlık Müdürlüğünde 11 Kasım için ve diğer ağaçlandırma çalışmaları için; kızılçam, fıstıkçamı, aşılı mavi servi, leylandi gibi 12 faklı türden çıplak ve tüplü olmak üzere toplam 581 bin 600 adet fidan tahsisi yapılıyor. Kampanya ve diğer ağaçlandırma çalışmaları haricinde Balıkesir Fidanlık Müdürlüğünde Japon akçaağacı, aşılı kestane, defne, dut, erguvan, ıhlamur, manolya gibi 120 farklı türde 2 milyon 263 bin 489 adet orman, süs, meyve, tıbbi ve aromatik fidanlar yetiştiriliyor.

BALIKESİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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