Edremit'te kaçak içki operasyonu: 2 gözaltı

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, polis ekiplerince durdurulan otomobilde, 204 şişe kaçak içki ve 15 oto hava yastığı ele geçirildi. 2 kişi gözaltına alındı.

BalıkesirÇanakkale il sınırı Mıhlı Mahallesi uygulama noktasında denetim yapan polis ekipleri, şüphe üzerine durdurduğu otomobilde arama yaptı. Edirne'den geldiği belirlenen otomobilde yapılan aramalarda 88 şişe viski, 116 şişe rakı ve 15 otomobil hava yastığı ele geçirildi. Bandrolsüz olduğu belirlenen içkilerle ve hava yastıklarına el konulurken olayla ilgili otomobil sürücüsü ve yanındaki bir kişi gözaltına alındı.



BALIKESİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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