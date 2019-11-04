FETÖ operasyonunda 2 kişi tutuklandı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca terör örgütünün kriptolu haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları tespit edilen 12 kişiden 9'u gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir, İzmir, Aydın, Bayburt ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı yapılan operasyonda aralarında Doktor ve Öğretmenlerin de olduğu 9 şüpheli yakalandı. Adliyeye çıkarılan ve geç saatlere kadar sorguları süren şahıslardan 7 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 2 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BALIKESİR 04 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:08

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