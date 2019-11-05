Altıeylül Belediyesi çözüm odaklı projelerine bir yenisini daha ekledi. Yaklaşık 3 ay önce başlatılan yeni uygulama BRIDGE ile vatandaşların sorunlarını sistemli ve hızlı bir şekilde ilgili makamlara ileten Altıeylül Belediyesi çözüm atağına geçti.

Altıeylül Belediyesi, vatandaşlara daha iyi ve daha hızlı hizmet verebilmek için tüm imkanlarını seferber etti. Hizmet denetimini tek bir çatı altında toplayan BRIDGE sistemi ile insan odaklı çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı sistemi kendisinin de takip ettiğini dile getirdi.

Sistemin hizmete girdiği günden bu yana birçok mecradan iletilen 4 bine yakın talep ve önerinin değerlendirilerek ilgili vatandaşa sms yoluyla cevap verdiklerini söyleyen Başkanı Hasan Avcı sistem hakkında şu açıklamalarda bulundu; “ İnsan odaklı çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Çözüm merkezi sistemi olan BRIDGE ile vatandaşımıza daha doğru ve hızlı dönüş yapabiliyoruz. Bize farklı mecralardan ulaşan vatandaşlarımızın talep ve önerilerini hızlı ve sistemli bir şekilde değerlendirip kendilerine konu hakkında bilgi veren SMS atıyoruz. Eposta atarak, beyaz masaya şahsen gelip dilekçe vererek, sosyal medyadan ulaşarak, WhatsApp İhbar Hattı ve Çağrı Merkezi aracılığı ile yapılan şikayet ve talepleri, tek uygulama altında topluyoruz. Uygulama, vatandaşlarımıza daha hızlı hizmet sunabilmek ve yapılan hizmeti anlık olarak kontrol edebilmek amacıyla geliştirilen, aynı zamanda mobil cihazlarda aktif olarak kullanılabilen bir program. Ben dahil, Başkan Yardımcılarım, birim müdürlerim ve tüm saha personelimle vatandaşlara hizmet veren bir uygulama. Sistem şu şekilde; Vatandaşımızın iletişim araçları kanalıyla ilettiği bir şikayet ya da talep, sahadaki ilgili sorumlu arkadaşımızın mobil cihazına BRIDGE uygulaması ile iletiliyor. Görev, sorumlu kişiye ulaştırılıp, gereksiz karışıklık ve zaman kaybı engellenmiş oluyor. Böylece vatandaşımızın talebi, olabilecek en hızlı şekilde yerine getiriliyor. Görev, son olarak yetkili kişinin görevi tamamlamasının ardından, vatandaşımız gerek kısa mesaj kanalıyla, gerekse çözüm merkezi tarafından aranarak bilgilendiriliyor. BRIDGE uygulaması sayesinde bölge, mahalle, hatta cadde ve sokak bazlı raporlama ile şikayet ve talep analizleri yapılarak, ihtiyaçlar, sistematik olarak belirleniyor ve planlamaları buna göre oluşturuluyoruz” dedi.

Başkan Avcı ayrıca, BRIDGE sisteminde kendisinin ziyaret ettiği mahalle ve konumların işaretlendiğini ve Altıeylül’de her noktaya eşit şekilde ulaşmasını sağlayacağını belirtirken, Altıeylül için geliştirilen tüm yeni proje ve hizmetlerin de BRIDGE sistemi içinde yer aldığını, projelerin yapım aşamalarını buradan da takip ederek analiz ve müdahale edilebildiğini sözlerine ekledi.

BALIKESİR 05 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:09

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