Burhaniye’de çöp konteynırları periyodik olarak temizleniyor.

Burhaniye ilçesinde, Belediye halk sağlığını korumak adına çöp konteynırlarını düzenli olarak dezenfekte ediyor. İlçe merkezi ve kırsal mahallelerde ki çöplerin düzenli olarak toplanmasının yanı sıra belirli aralıklarla çöp bidon ve konteynırları da temizlenerek hijyenik hale getiriliyor.

Belediye ekipleri, konteynırlarda, çöplerden kaynaklı oluşan bakteri ve kokunun önüne geçerken, halk sağlığına uygun hijyenik ortam sağlanıyor. İlçe genelindeki tüm çöp konteynırlarını 15 günlük periyotlarla temizleyen Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğüne bağlı özel ekipler ayrıca deforme olmuş, kırılmış ve arızalı konteynırların da tamir ve bakımını yapıyor. Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini ve bu konuda hassas davrandıklarını belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, mahallelerdeki kötü koku ve bakteri oluşumlarına izin vermeyeceklerini belirterek, bu konuda temizlik ekiplerinin her zaman görev başında olacağını söyledi.

BALIKESİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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