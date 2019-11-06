Balıkesir’de 52 düzensiz göçmen yakalandı

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Balıkesir’in Ayvalık ilçesi açıklarında Yunanistan’ın Midilli adasına yasa dışı yollarla gitmek isteyen 52 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik tarafından yakalandı.

Balıkesir ili Ayvalık ilçesi Güneş Adası açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durdurularak içerisindeki Afganistan uyruklu 15 erkek, 11 kadın, 26 çocuk toplam 52 düzensiz göçmen yakalandı.

BALIKESİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:35

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:09

YATSI 19:29

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