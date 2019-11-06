Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya destek Büyükşehir’den kırsala alternatif geçim kaynağı

Şehirde kırsal kalkınma hamlesi başlatan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla Karesi'nin Kabakdere Mahallesi'nde 5 bin ceviz tohum ekildi.

Tarıma katkı sağlamak, üreticiyi teşvik etmek, insanların toprakla olan bağını güçlendirmek ve Balıkesir'i sağlıklı gıda ile buluşturmak için çalışmalarına devam eden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı, üreticiyi desteklemeye devam ediyor. Belediye arazisine 5 bin çetin ceviz tohumu ekimi yapılarak fidan üretimi yapmak isteyen vatandaşlara, aşılama eğitimiyle birlikte ücretsiz olarak dağıtılacak.

Alternatif geçim kaynağı

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara alternatif bir geçim kaynağı oluşturmak amacıyla Karesi İlçesi Kabakdere Mahallesi’nde bulunan Ana Arı ve Arı Ürünleri Merkezi’nde bulunan araziye ceviz tohumu ekti. Ekimi yapılan 5000 çetin ceviz tohumunun budama ve aşılama çalışmaları 2020 yılı hasat döneminde Orman Bölge Fidanlık Müdürlüğü ile işbirliği içinde yapılacak. Üretilen ceviz fidanları talep dahilinde tohumdan fidan üretimi yapmak isteyen vatandaşlara ücretsiz olarak aşılama eğitimiyle birlikte dağıtılacak. Böylece kırsal alanda yaşayan vatandaşlara kendi fidanlarını üretme ve aşılama konusunda bilgiler verilerek üretim desteklemesi yapılacak.

BALIKESİR 06 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:10

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