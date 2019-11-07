6 aranan şahsa polis operasyonu Polis operasyon sırasında 5 silah yakaladı

Balıkesir'de polis ekipleri 6 aranan şahıslara il genelinde operasyonlar düzenledi. Operasyon sırasında aranan şahıslarla birlikte 5 silah ve çok sayıda mühimmat yakaladı.
Balıkesir'de İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik Balıkesir ve ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 6 kişi gözaltına alınırken, 5 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Çeşitli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda çoğunluğu kasten yaralama suçlarından olmak üzere haklarında yakalama ve çeşitli hapis cezası bulunan toplam 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan 6 kişi polisteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adli mercilere sevk edildi. Operasyonda 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve 68 adet fişek ile 2 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi.
BALIKESİR
07 Kasım 2019 Perşembe
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