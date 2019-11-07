Balıkesir’de polis silaha savaş açtı

Balıkesir polisi ateşli silahlara savaş açtı. Polis ekipleri son 24 saatte 9 silah ele geçirdi.

Balıkesir polisi 24 saat içinde yaptığı uygulamalarda 9 adet silah ele geçirirken, çeşitli suçlardan aranan 3 kişiyi yakaladı. Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde yapılan çalışmalar sonrasında; 3 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 36 adet fişek, 6 adet yivsiz av tüfeği ve bu tüfeklere ait 23 adet fişek, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 6 yıl 8 ay hapis cezası ile aranan 1 şahıs, açık cezaevi firarisi ve 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs ile cezaevi firarisi ve fuhuşa teşvik, aracılık ve cinsel taciz suçundan 1 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 1 şahıs olmak üzere toplan 3 şahıs yakalandı. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, yakalanan şahıslar hakkında yasal işlemler devam ediyor.

BALIKESİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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