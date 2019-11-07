Balıkesir’in Edremit ilçesinde yer alan 5 yıldızlı bir termal otel, Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden kültür ve MICE (Toplantı Endüsritisi) turizmi yapan acentelerin yetkililerini ağırladı.

Otelin sponsorluğunda gerçekleşen zeytin hasadı etkinliğine toplam 65 acente yetkilisi katıldı. Etkinlik sırasında Güre’nin üst kısmındaki zeytin tarlalarında zeytin toplayan acentecilere, kendi elleriyle topladıkları zeytinlerden üretilen zeytinyağları ikram edildi. Aynı zamanda Oryantiring Define avı da yapan grup; konuk olunan otelde Kuzey Ege Otları Workshop, kümesten yumurta toplama, keçiden süt sağma ve zeytin ağacı ekme etkinlikleri de gerçekleştirdi. Otelin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yağız Öngen, “Kazdagları’nda bugün yaptığımız zeytin hasadı, oryantiring, yürüyüş ve bir sürü daha farklı etkinlikle MICE turizmi yapıyoruz. Amacımız sürdürülebilir turizm yapmak, bu da ancak bulunduğunuz bölgeyle birlikte olur” dedi.

BALIKESİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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