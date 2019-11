Vali Yazıcı'dan 205. okul ziyareti Vali Yazıcı, "Eğitim toplumların en önemli göstergesidir"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, BENGİ Projesi kapsamında İvrindi Korucu Yatılı Bölge Ortaokulunu ziyaret etti. Vali Yazıcı Balıkesir'de göreve başladığı günden bugüne kadar 205. okul ziyaretini İvrindi ilçesinin Korucu Yatılı Bölge Ortaokuluna yaptı.

BENGİ Projesinin sürdüğü 35 ay boyunca sayısız okula giden ve çocuklarla birlikte kitap okuyan Vali Yazıcı, gittiği her mekanda genci yaşlısı demeden herkesi kitap okumaya davet etti. Balıkesir'deki 205. okul ziyaretinde ilk olarak Vali Ersin Yazıcı, İvrindi Kaymakamı Fatma Turhan Keser, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız öğrencilerle birlikte kitap okuma saatine katıldılar.

Vali Yazıcı, öğrencilere birer birer söz hakkı vererek öğrencilerin ne hissettiklerini ve hangi mesleği seçmek istediklerini sordu. Birçok başarının başlangıcında hayaller olduğunu ifade eden Vali Ersin Yazıcı, "Hayalleriniz varsa onlara gidin, onu yapın. Hayal edin. Gerçek olmazsa da ulaşmak için çalışmaya devam edin" dedi. Dostluk üzerine öğrencilerin görüşlerini alan Vali Yazıcı, "Kitap, en iyi dost ve en sağlıklı arkadaştır. Kitaplar bizi hiç bir zaman yalnız bırakmaz ihtiyaç duyduğumuz her an yanımızda olurlar" şeklinde konuştu.

Vali Yazıcı, "Eğitim toplumların en önemli göstergesidir"

Düzenli olarak okulları ziyaret ettiğini belirten Vali Yazıcı, "Bugün de siz değerli öğretmen arkadaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutluyum. Sizlerin gayretlerinizi biliyorum. Eğitim konusunda her zaman elimizden gelen tüm çaba ve gayreti göstermeye çalışıyoruz. Eğitim toplumların en önemli konusudur. İlimizin eğitim durumunu en üst seviyeye çıkarmak için hep birlikte çalışıyoruz. Öncelikli konularımın başında eğitim geliyor, eğitimi çok önemsiyorum. Çocuklarımızın becerilerini tespit ederek aileler ile işbirliği içinde, öğrencilerimizi iyiye, doğruya, güzele yönlendirmek için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekiyor" dedi.

Müdür Yıldız, "Bengi Bizim sevdamız"

Vali Yazıcı ve beraberindekiler öğrencilerle buluşması sonrası, idareci ve öğretmenlerle de bir araya gelerek, BENGİ Projesi ile okulun eğitim durumunu değerlendirdi. Toplantıda ilk olarak söz alarak BENGİ Projesi hakkında açıklamalarda bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız "BENGİ bizim bir sevdamız. Sendika, siyasi görüş ayrımı yapmadan tek kaygımız öğrencilerimiz" ifadelerini kullandığı konuşmasında projenin içeriğini anlattı.

Ahlaklı, erdemli nesiller yetiştirmenin son derece önemli olduğunu ifade eden Vali Yazıcı, "Türkiye için güzel, kendini yetiştirmiş bir nesil görmek istiyorsak küçük yaşlardan itibaren değerler eğitimine önem vermeliyiz. Okulda değerler eğitimi sadece bir branştaki öğretmenin görevi değildir. Tüm derslerde değerler eğitimine yer verilmelidir. Gelecek nesillerin sorumluluğu hepimizin omzuna yüklenmiştir. Değerler eğitimi hem velilerin hem de eğitimcilerin önemle üzerinde durması gereken bir konudur. Bu konuya önem verdiğimiz oranda millet olarak geleceğe emin adımlarla yürüye bileceğiz. Öğrencilerimize milli, manevi, ahlaki değerlerimizi kazandırmak ve bu değerler hakkında öğrencilerimizde ve toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Bunun için başarı, değerler eğitimi ve okuma konusu çok önemli." diye konuştu.

Vali Ersin Yazıcı, öğrencilerle sohbet ettikten sonra kaldıkları yatakhanelerde ve çalışma odalarında da incelemelerde bulunduktan sonra pansiyon yemekhanesinde öğrencilerle beraber öğle yemeği yedi.

Vali Ersin Yazıcı, Korucu Yatılı Bölge Ortaokulu programının devamında İvrindi okullar bölgesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Vali Yazıcı, okullarda devam eden çalışmaların takipçisi olacağını söyledi. Okulların yapımında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadıklarını ifade eden Vali Yazıcı, çocuklarımızın daha kaliteli okullarda ve sınıflarda, daha iyi fiziki şartlarda eğitim görmesi için çok önemli çalışmalar yaptıklarını belirtti.

BALIKESİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:08

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.