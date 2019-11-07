Balıkesir’e İstiklal madalyası için Sındırgı’da toplandılar İstiklal madalyası için ilk meşale Sındırgı’da yakıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balıkesir’e İstiklal madalyası için Sındırgı’da toplandılar İstiklal madalyası için ilk meşale ...

İHA

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bir araç markası tutkunları Balıkesir'e İstiklal Madalyası'nın verilmesine destek amacıyla Cumhuriyet Meydanında araçları ile birlikte toplandı. Kuvayi Milliye şehri Balıkesir'de milli mücadelenin ilk başladığı yer Sındırgı ilçesinde yüzlerce araç tutkunu Cumhuriyet Meydanı'nda buluştu. Araçları ile birlikte toplanan grup Balıkesir'in İstiklal Madalyası'nı hak ettiğini belirterek Türk Bayrağı açtı açıklamada bulundu. Focus My Life Balıkesir ailesi Sındırgı ve civar ilçeden araç tutkunları İstiklal Madalyası'nın Balıkesir'e verilmesi için bütün siyasi...

Balıkesir’e İstiklal madalyası için Sındırgı’da toplandılar İstiklal madalyası için ilk meşale Sındırgı’da yakıldı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde bir araç markası tutkunları Balıkesir’e İstiklal Madalyası’nın verilmesine destek amacıyla Cumhuriyet Meydanında araçları ile birlikte toplandı. Kuvayi Milliye şehri Balıkesir’de milli mücadelenin ilk başladığı yer Sındırgı ilçesinde yüzlerce araç tutkunu Cumhuriyet Meydanı’nda buluştu. Araçları ile birlikte toplanan grup Balıkesir’in İstiklal Madalyası’nı hak ettiğini belirterek Türk Bayrağı açtı açıklamada bulundu. Focus My Life Balıkesir ailesi Sındırgı ve civar ilçeden araç tutkunları İstiklal Madalyası’nın Balıkesir’e verilmesi için bütün siyasi partilerin ortaklaşa aldığı Büyükşehir Belediye meclis kararına destek amacıyla bir araya geldi.
Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da araç tutkunlarıyla buluşarak Cumhuriyet Meydanında gerçekleştirilen basın açıklamasına katıldı, gruba destek verdi. Araç tutkunları adına konuşma yapan grup başkanı Ali Emirkan “Sındırgı’daki kardeşlerimiz Allah razı olsun bizi davet ettiler. Geldik. Biz de onları ziyaret etmek için zaten böyle bir şey bekliyorduk. Bu arada da Balıkesir’in İstiklal Madalyasını alabilmesi için Sındırgı’da başlamış olan ilk milli mücadelenin ilk meşalesinin kıvılcımını yakmaya geldik. Sağolsunlar bizi davet ettiler. Belediye başkanımızdan da Allah razı olsun. Bizi güzel şekilde karşılamaları için kardeşlerimize bir sürü olanak sağlamış. Biz herkese teşekkür ederiz. İstiklal Madalyası Balıkesir’in hakkıdır. Bu mücadelenin de arkasındayız. İnşallah da alacağız“ şeklinde konuştu.
Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş da “ Her insanın belli bir sevinçleri, hobileri ve hayatını idam ettirdiği zevkleri olmak durumunda. Bu gün Sındırgı’mızda Cumhuriyet Meydanında çok farklı bir grubumuz vardı. Bir araba markasından oluşan bu grup Balıkesir’den ve Sındırgı’dan oluşan yüze yakın araç ile Sındırgı Cumhuriyet Meydanını kapladılar. Aslında bu kişilerin Sındırgı’ya gelmesinin bir amacı vardı. Çünkü Sındırgı Kuvayi Milliye ateşinin ilk yandığı yerlerden birisi. Kendi imkanlarıyla düşmanı buradan kovmuş bir şehir. Balıkesir ili de kendi imkanlarıyla düşmana karşı koymuş nadir şehirlerden birisi. Bu özellikleriyle kahramanlık destanlarının yazıldığı bu şehirde Şehit onbaşıların, İbrahim Ethem Akıncı’ ların Makbule Efelerin olduğu bu şehirde İstiklal Madalyasını ülkemizde en çok hak eden illerden bir tanesinin de Balıkesir olduğunu düşünüyoruz. İlk ateşin yakıldığı Sındırgı’da bu kıvılcımın olduğu noktada, bizler bir ateşin nasıl yandığını buradan bütün Türkiye’ye haykırmak için toplanmış bulunmaktayız. Buraya gelen arkadaşlar bu araba markasıyla beraber biz focusçuyuz Balıkesir’e İstiklal Madalyasını istiyoruz ve bunun ilk ateşini de Sındırgı’dan yakıyoruz, diye geldiler. Bizler de onların dillerine tercüman olduk. Evet vatan bölünmez, bayrak inmez, ezan dinmez ve bu memlekette şehit kanlarıyla sulanmış olan Sındırgı’dan, Doğal Şehir’den bütün Türkiye’ye sesleniyoruz. Kahramanlar yurdu bu memleketimizin, İstiklal Marşı’nın yazıldığı bu topraklarda bizler İstiklal Madalyasını hak ettiğimizi düşünüyoruz. İstiklal Madalyasını Balıkesir’e istiyoruz. Balıkesir Büyükşehir meclisinde karar aldığımız gibi Sındırgı meclisinde de kararımızı alacağız. Sonuna kadar da destekçisiyiz“ sözlerine yer verdi. İstiklal Madalyası için başlatılan kampanyanın ilk meşalesi de Kuva yi Milliye ateşi gibi Sındırgı’da yakıldı.

BALIKESİR

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

4 bin kitap öğrencilerle buluştu Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri yeni kütüphanesine kavuştu
YEREL HABERLER 4 bin kitap öğrencilerle buluştu Cumhuriyet İlkokulu ...
Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı
Dursunbey'de doğa yürüyüşlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Dursunbey'de doğa yürüyüşlerine yoğun ilgi
Vali Yazıcı'dan 205. okul ziyareti Vali Yazıcı, "Eğitim toplumların en önemli göstergesidir"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan 205. okul ziyareti Vali Yazıcı, ...
İlkokulda milli kültür müzesi Okulda kurulan müze ilgi görüyor
YEREL HABERLER İlkokulda milli kültür müzesi Okulda kurulan müze ...
Kazdağları MICE turizmine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kazdağları MICE turizmine hazırlanıyor
PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı Yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi ...
Balıkesir’de polis silaha savaş açtı
YEREL HABERLER Balıkesir’de polis silaha savaş açtı
Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu
6 aranan şahsa polis operasyonu Polis operasyon sırasında 5 silah yakaladı
YEREL HABERLER 6 aranan şahsa polis operasyonu Polis operasyon ...
(Özel) Küçük ilçenin büyük arzusu Bu ilçede otel, restoran, simitçi, fast food markaları yok, adliye ise yıllar önce taşındı 'Yok'lar şehri kabuğunu kırmak için hamle yapacak
YEREL HABERLER (Özel) Küçük ilçenin büyük arzusu Bu ilçede otel, ...
Sındırgılı Muhtarlar Mecliste Boncuk Yağcıbedir Halısı Erdoğan'a hediye edildi
YEREL HABERLER Sındırgılı Muhtarlar Mecliste Boncuk Yağcıbedir ...
Balıkesir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
TEKSÜT Bandırma BK - AEK: 50-68
YEREL HABERLER TEKSÜT Bandırma BK - AEK: 50-68
Maskeme değil gözlerime bak
YEREL HABERLER Maskeme değil gözlerime bak
Fırıntaş sağlıklı ve ucuz ekmek üretiyor Fırıntaş, 39 yıllık tecrübeyle 22 çeşit ekmek üretiyor Başkan Yılmaz: “Önceliğimiz Balıkesirlilerin sağlığı”
YEREL HABERLER Fırıntaş sağlıklı ve ucuz ekmek üretiyor Fırıntaş, 39 ...
Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya destek Büyükşehir’den kırsala alternatif geçim kaynağı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya ...
Balıkesir’de 52 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de 52 düzensiz göçmen yakalandı
Burhaniye’de çöp konteynırları periyodik olarak temizleniyor.
YEREL HABERLER Burhaniye’de çöp konteynırları periyodik olarak temizleniyor. ...
Burhaniye’de işaret dili kursu ilgi gördü
YEREL HABERLER Burhaniye’de işaret dili kursu ilgi gördü
Ören’e yeni yapılacak modern çarşı projesi mecliste tanıtıldı
YEREL HABERLER Ören’e yeni yapılacak modern çarşı projesi mecliste ...
(Özel) Karadeniz hamsisi Marmara'yı hatırladı Sezon açıldığından bu yana Marmara'ya gelemeyen Karadeniz hamsisi balık fiyatlarını tırmandırdı
YEREL HABERLER (Özel) Karadeniz hamsisi Marmara'yı hatırladı Sezon ...
Dersimiz “kırma zeytin” İlkokul öğrencileri kırma zeytin yapmayı öğrendiler Üniversite hocasından, ilkokul öğrencilerine zeytin kırma dersi
YEREL HABERLER Dersimiz “kırma zeytin” İlkokul öğrencileri kırma ...
Teknoloji bağımlılığına karşı çocuklara masal anlatıyorlar
YEREL HABERLER Teknoloji bağımlılığına karşı çocuklara masal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X