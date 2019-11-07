4 bin kitap öğrencilerle buluştu Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri yeni kütüphanesine kavuştu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

4 bin kitap öğrencilerle buluştu Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri yeni kütüphanesine kavuştu

İHA

Balıkesir'in Bandırma İlçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan kütüphane gerçekleştirilen törenle öğrencilerle buluştu.

4 bin kitap öğrencilerle buluştu Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri yeni kütüphanesine kavuştu

Balıkesir’in Bandırma İlçesinde bir hayırsever tarafından yaptırılan kütüphane gerçekleştirilen törenle öğrencilerle buluştu.
Cumhuriyet İlkokulu’nda eksik olan kütüphane, bir hayırseverin destekleriyle tamamlanıp öğrencilerin hizmetine sunuldu. Kütüphane açılışına Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar, Milli Eğitim Müdürü Mutlu Aslan, okul müdürleri ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından protokol ile birlikte öğrenciler kütüphanede bir süre kitap okudular. Öğrencilerin bilgiyi sevme, öğrenme ve dinlenme etkinliklerine imkân veren kütüphane, öğrencilerle buluştu. Kütüphane de toplam 4 bin kitabın bulunduğu ve ilerleyen günlerde de velilerinde desteğini alarak kitap çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor. Açılışın ardından onarımı tamamlanan çok amaçlı solonun da hizmete sunuldu. Hayırseverlere çağrıda bulunarak eğitime destek vermelerini isteyen Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar “Yaklaşık 2017 yılından buyana okullarımızın fiziki durumlarını iyi konuma getirirken, diğer taraftan da okullarımıza yeni kütüphaneler kazandırıyoruz. 2017 yılından bugüne 11.kütüphanemizi açmış bulunmaktayız. Birçok okulumuzda “Z” kütüphane dediğimiz zenginleştirilmiş kütüphaneleri okullarımıza hayırsever vatandaşlarımızla gerçekleştiriyor. Bugün de Cumhuriyet İlkokulu'muza kütüphaneyi kazandırdık. Hayırsever vatandaşımız sayesinde öğrencilerimiz kitaplarla buluştu. Emeğinden dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

BALIKESİR

07 Kasım 2019 Perşembe

  • İMSAK 06:11
  • GÜNEŞ 07:36
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:28
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balıkesir’e İstiklal madalyası için Sındırgı’da toplandılar İstiklal madalyası için ilk meşale Sındırgı’da yakıldı
YEREL HABERLER Balıkesir’e İstiklal madalyası için Sındırgı’da ...
Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı
YEREL HABERLER Bandırma'da kaza ucuz atlatıldı
Dursunbey'de doğa yürüyüşlerine yoğun ilgi
YEREL HABERLER Dursunbey'de doğa yürüyüşlerine yoğun ilgi
Vali Yazıcı'dan 205. okul ziyareti Vali Yazıcı, "Eğitim toplumların en önemli göstergesidir"
YEREL HABERLER Vali Yazıcı'dan 205. okul ziyareti Vali Yazıcı, ...
İlkokulda milli kültür müzesi Okulda kurulan müze ilgi görüyor
YEREL HABERLER İlkokulda milli kültür müzesi Okulda kurulan müze ...
Kazdağları MICE turizmine hazırlanıyor
YEREL HABERLER Kazdağları MICE turizmine hazırlanıyor
PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi yakalandı Yakalanan 5 kişiden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER PKK/KCK terör propagandası yapan 5 kişi ...
Balıkesir’de polis silaha savaş açtı
YEREL HABERLER Balıkesir’de polis silaha savaş açtı
Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Balıkesir'de kaçak tütün operasyonu
6 aranan şahsa polis operasyonu Polis operasyon sırasında 5 silah yakaladı
YEREL HABERLER 6 aranan şahsa polis operasyonu Polis operasyon ...
(Özel) Küçük ilçenin büyük arzusu Bu ilçede otel, restoran, simitçi, fast food markaları yok, adliye ise yıllar önce taşındı 'Yok'lar şehri kabuğunu kırmak için hamle yapacak
YEREL HABERLER (Özel) Küçük ilçenin büyük arzusu Bu ilçede otel, ...
Sındırgılı Muhtarlar Mecliste Boncuk Yağcıbedir Halısı Erdoğan'a hediye edildi
YEREL HABERLER Sındırgılı Muhtarlar Mecliste Boncuk Yağcıbedir ...
Balıkesir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir'de 52 kaçak göçmen yakalandı
TEKSÜT Bandırma BK - AEK: 50-68
YEREL HABERLER TEKSÜT Bandırma BK - AEK: 50-68
Maskeme değil gözlerime bak
YEREL HABERLER Maskeme değil gözlerime bak
Fırıntaş sağlıklı ve ucuz ekmek üretiyor Fırıntaş, 39 yıllık tecrübeyle 22 çeşit ekmek üretiyor Başkan Yılmaz: “Önceliğimiz Balıkesirlilerin sağlığı”
YEREL HABERLER Fırıntaş sağlıklı ve ucuz ekmek üretiyor Fırıntaş, 39 ...
Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya destek Büyükşehir’den kırsala alternatif geçim kaynağı
YEREL HABERLER Büyükşehir’den kırsal kalkınmaya ...
Balıkesir’de 52 düzensiz göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Balıkesir’de 52 düzensiz göçmen yakalandı
Burhaniye’de çöp konteynırları periyodik olarak temizleniyor.
YEREL HABERLER Burhaniye’de çöp konteynırları periyodik olarak temizleniyor. ...
Burhaniye’de işaret dili kursu ilgi gördü
YEREL HABERLER Burhaniye’de işaret dili kursu ilgi gördü
Ören’e yeni yapılacak modern çarşı projesi mecliste tanıtıldı
YEREL HABERLER Ören’e yeni yapılacak modern çarşı projesi mecliste ...
(Özel) Karadeniz hamsisi Marmara'yı hatırladı Sezon açıldığından bu yana Marmara'ya gelemeyen Karadeniz hamsisi balık fiyatlarını tırmandırdı
YEREL HABERLER (Özel) Karadeniz hamsisi Marmara'yı hatırladı Sezon ...
Dersimiz “kırma zeytin” İlkokul öğrencileri kırma zeytin yapmayı öğrendiler Üniversite hocasından, ilkokul öğrencilerine zeytin kırma dersi
YEREL HABERLER Dersimiz “kırma zeytin” İlkokul öğrencileri kırma ...
Teknoloji bağımlılığına karşı çocuklara masal anlatıyorlar
YEREL HABERLER Teknoloji bağımlılığına karşı çocuklara masal ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X