İnsan Yönetim Zirvesi iş dünyasını buluşturdu

Balıkesir 1. İnsan Yönetim Zirvesi, İnsan Yönetim Platformu tarafından gerçekleştirildi. Gün boyu süren zirvede birbirinden değerli konuşmacılar Balıkesir iş dünyası ile buluştu.

Balıkesir’in büyük firmalarının yöneticilerinin bir araya gelerek oluşturduğu bir sivil inisiyatif olan BALİP tarafından düzenlenen 1. İnsan Yönetimi Zirvesi’nde 13 konuşmacı yer aldı. ‘İnsana Dokunmak’ sloganıyla düzenlenen zirvede insan sermayesinden zekaya, mobbingten işveren markasına, yönetişimden iş hukukuna, suistimal yönetiminden yeni nesil insan kaynağı yönetimine birçok konu ve konuk yer aldı.

İsmail Orhan Sönmez: “BALİP olarak Balıkesir’in gelişmesi için yola çıktık”

Zirve Koordinatörü İsmail Orhan Sönmez’in açılış konuşmasıyla başlayan zirve daha sonra konuşmacılar tarafından yapılan sunumla devam etti. İsmail Orhan Sönmez açılışta yaptığı konuşmada, zirvenin düzenlenmesinde katkıda bulunanlara teşekkür ederek, “Şehirleri geliştiren o şehrin insanlarının enerjisi, samimiyeti ve dayanışmasıdır. O şehirde yaşayan insanların şehirlerinin taşına, toprağına, tarihine, insanına, sermayesine kısacası her türlü değerine sahip çıkmasıdır. Bu vizyon yereli geliştirir, yerelin gücü ve bereketi ile devlet ve millet ilerler, yükselir. Şu noktanın altını çizmek istiyorum; yönetimler değişir, siyasi partiler gelir geçer, ancak şehirler kendi istikballerini kendi enerji ve cesaretleriyle oluştururlar. Anadolu’da Selçuklu merkezi gücünün zayıflayışıyla bir uç beyliği olarak hızla büyüyen ve Osmanlılarla birleşip bir dünya gücünün temellerini atan, Anadolu işgal altındayken ve düzenli ordu kurulmadan önce yedi düvele meydan okumaya Alaca Mescit Kongresinde tek başına karar veren Balıkesir, anlatmak istediğim bu vizyonun mümtaz numunesidir. Bizler BALİP üyeleri olarak hiçbir resmi sıfatımız olmadan, hiç bir bütçemiz ve kaynağımız olmadan Balıkesir’in gelişimi için yola çıkmış ve bu şehri İnsan Yönetimi Zirvesi etrafında birleştirmiş kişiler olarak bu ruh ve bu vizyondan ilham alıyoruz. Bugün burada toplanan Balıkesirliler ve bu zirvenin yapılmasını sağlayan samimi dayanışma bize Balıkesir’in bu ananevi iradesinin hala yaşadığını ve isterse sadece kendi kaynaklarına dayanarak bile olsa güzel işler yapabileceğini gösteriyor. Bizler buradayız, Balıkesir’i ezelden ebede taşıyacak maneviyat bizlerindir. Kendi problemlerimize çözümler asıl ve kalıcı olarak bizdedir” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz: “Geleneksel yöntemleri geride bırakmalıyız”

Balıkesir 1.İnsan Yönetim Zirvesi’nin açılışında en son olarak konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da insan kaynaklarının tüm kurum ve kuruluşlar için oluşturduğu öneme değindi. Yücel Yılmaz, “En çok siyaset iş dünyasında yapılıyor. Ben Ticaret Odası Meclis Başkanlığı yaptım, daha sonra belediye başkanı oldum. Bir başımıza başladığımız özel sektördeki işimizi de yüzlerce insanı çalıştırdığımız, hala da yöneticisi olduğum bir şirketimiz de var. O şirket işte 200 kişi civarında olduğu, nereden baksanız 15 tane yöneticisinin olduğu, ama yola beraber çıktığınız, bir süre sonra o gün ihtiyaçlarınızı karşılayan kapasitesi, artık şirketin büyüklüğünde vizyonuyla, emeğiyle karşılayamıyor. Çünkü şehrin ölçeğinde başladığınız işi ülke geneline yaymışız. İnsan kaynağı alarak beraber yola çıktığımız arkadaşların kapasiteleri yetmemeye başladı. Tabi beklentileri de artıyor. Gelirler daha fazla gelir almaya çalışıyorlar. Kaynaklardan rezervlere odaklandılar. Demek ki insan kaynağı departmanı empati üzerinden insanların beklentilerini dinleyip, aslında orada yapılan bir psikolojik mobbing veya farklı bir şey değil, empati aslı, istişare. Biri önceden istişare ediyor, adamın ne istediğini iyi öğrendiğiniz zaman onu mutlu edecek şeyleri söylediğinizde ve imkanı sağladığınızda performans çok yukarıya çıkıyor. Özet olarak artık geleneksel yöntemlerle, patronişveren ilişkisiyle bu işleri yönetemeyiz. Çok hızlı olmamız lazım, yeniliklere çok hızlı ayak uydurmamız gerekiyor, yaptığımız işlerin tanımlarının çok net olması, insanlardan ne beklediğimiz ve ne vereceğimiz o kadar net olmalı. İnsanlar artık çoklu seçenekleri kullanıyorlar. Zorunlu değil. Ne ben o çalışana mecburum, ne de o çalışan benim şirketimde çalışmaya mecbur. Piyasada çok alternatifler var. İnsan Kaynakları o kadar önemli ki; öyle böyle değil. Sürekli kendinizi geliştirmeniz, trendleri takip etmeniz, insan psikolojisinin etkilendiği diğer unsurlarla çalıştığı iş ve dengeyi tamamen sağlayacak olan o. Bu sadece sendikasına parası yatı mı, onların hakkını koruyalım mı, parasını verdim mi değil. Yani reel hayattaki tüm unsurların en önemli noktası insan kaynakları departmanı. Çünkü ben 7 bin kişinin çalıştığı Büyükşehir Belediye Başkanı olarak işler nasıl gidiyor diye herkesin omuzuna dokunup, hepsine ayrı ayrı anket yaptırıp, diğer işlerimi de yaparken değil oradaki insan kaynakları departmanındaki arkadaşımın sigortalarını çalışıp, şurada arıza var, şuraya müdahale etmemiz lazım diye benim uyardığı veya ihtiyaç olan yerlere gitmem lazım” ifadelerini kullandı.

Zirvede daha sonra Prof. Dr. Emre Burçkin, insan sermayesi ve dönüşüm konusunda hazırladığı sunumu dinleyenlere aktardı. Gün boyu süren zirvede 13 konuşmacı Balıkesir’deki iş dünyası temsilcilerine insan yönetimi konusundaki görüşlerini aktardılar.

BALIKESİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

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