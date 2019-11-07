Vali Yazıcı, Teknokent'i ziyaret etti Rektör Kuş, "Katma değerli üretime destek olacaklar"

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesini (Teknokent) ziyaret ederek ArGe projeleri ve geleceğe yön veren teknolojileri ile ilgili çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

İncelemeler sonrası Balıkesir Üniversitesi Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlter Kuş, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Erhan Balcı ve Teknokent yetkilileriyle toplantı yapan Vali Yazıcı, "Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) bilginin üretime ve verime dönüştürülerek projeler geliştirilmesi noktasında önemli bir merkez. Teknokentimiz güzel bir ivme kazandı" dedi.

Vali Yazıcı, Yeni istihdam alanları için önemli bir kazanım"

Araştırma geliştirme (ARGE) faaliyetlerinin önemine dikkat çeken Vali Yazıcı, "Merkezimiz birçok alanda sürdürülen bilimsel çalışmaların kalitesini arttırmak, sanayi kuruluşlarına yönelik ARGE faaliyetlerini desteklemek açısından büyük bir kazanım. Bir tarım ve turizm kenti olarak öne çıkan Balıkesir ilinin önemli bir sanayi ve teknoloji merkezi olmasının bölgeye ve ülkemize çok büyük katkıları olacaktır. Bu merkezde projelerin hayata geçirilmesi ilimizin, ülkemizin ekonomisi ve istihdamına önemli katkılar sağlar" dedi.

Rektör Kuş, "Katma değerli üretime destek olacaklar"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Prof. Dr. İlter Kuş, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nin hem bölge hem de ülke için önemli bir girişim olduğunu, Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer alacak firmaların, üniversitenin yüksek bilimsel altyapısının da desteği ile üretim, ARGE ve inovasyon odaklı çalışacaklarını ve katma değerli üretime destek olacaklarını ifade etti.

Balıkesir Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Erhan Balcı ise yüksek teknolojili üretim, ARGE ve inovasyon odaklı projelere sahip firmalara kapılarının açık olduğunu, farklı alanlardan birçok firma ile ön görüşmelerin devam ettiğini, ön başvuruların alındığını ve çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yer alacak firmaların bu vizyon çerçevesinde seçilerek faaliyete geçeceklerini belirtti.

Vali Yazıcı, Üniversite öğrencilerinin konuğu oldu

Vali Ersin Yazıcı Teknokent ziyareti sonrasında üniversite yemekhanesinde öğrencilerle yemekte bir araya geldi. Yemek sonrası Vali Ersin Yazıcı, öğrenciler ile sohbet edip dilek, temenni ve sorunlarını dinledi.

Vali Yazıcı'ya ziyareti ve incelemeleri sırasında Balıkesir Üniversitesi Rektörü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İlter Kuş, Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Erhan Balcı eşlik etti.

BALIKESİR 07 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:11

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:08

YATSI 19:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.