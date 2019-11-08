Başkan Alpsu'dan ıspanak açıklaması

Ispanaktan zehirlenmenin mümkün olmadığını belirten Balıkesir'in Bandırma Balıkçılar, Meyveciler ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Alpsu, son günlerde meydana gelen zehirlenmelerin ıspanaktan değil, ıspanağın içine karışan yabani otlardan kaynaklandığını ifade etti.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'da meydana gelen ve 44 kişinin zehirlenmesi ile sonuçlanan olayın ıspanaktan kaynaklanmadığını ifade eden Bandırma Balıkçılar, Meyveciler ve Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Alpsu “ Zehirlenmelerin nedeni ıspanağın içine karışan otlardır. Bunun için vatandaşlarımız ıspanağı alırken demet halinde olmasına ve köklerinin kırmızı olduğuna dikkat etmelidirler. Ispanağın içine karışabilecek yabani otları ayırt etmek bu yöntemle çok kolay olacaktır. Ispanağı yıkarken de tek tek yaprak olarak yıkanmalı ve son suyuna da sirke dökülmelidir. Bu hususlara dikkat eden vatandaşlarımız için korkacak bir durum söz konusu değildir“ dedi.

Zehirlenme haberleri sonrasında vatandaşların ıspanak almaktan korkar hale geldiğini belirten Erkan Alpsu “ İnsan için en yararlı sebzelerin başında gelen ıspanağın tüketilmesinden vatandaşlarımız vazgeçmesinler. Üreticilerin mağdur olmaması adına bu adım oldukça önemlidir. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Bandırma Belediyesi ekipleri çıkan haberler sonrasında rutin olarak yaptıkları kontrollere daha da ağırlık verdiler. Bandırma’da ıspanak zehirlenmesiyle ilgili olarak bugüne kadar hiçbir sıkıntı yaşanmadı. Sonuç olarak vatandaşlarımız ıspanak tüketmeye devam etsinler. Böylece hem sağlıklı beslenmiş olurlar hem de üreticiye destek olmuş olurlar“ dedi.

BALIKESİR 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:12

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